Евро и доллар в обменниках подешевели: курс валют в Украине 18 мая

В четверг, 18 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,59 грн/€1. Это на 22 копейки меньше, чем вчера.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 18.05.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,9 40,9 Доллар 36,9 37,4

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,20 41,15 Доллар 37,10 38,05

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,70 40,90 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,5 41,20 Доллар 37,20 37,65

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,40 41,40 Доллар 37,15 37,80

Ранее эксперт рассказал, что будет происходить с долларом в мае.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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