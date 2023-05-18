Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро и доллар в обменниках подешевели: курс валют в Украине 18 мая
В четверг, 18 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,59 грн/€1. Это на 22 копейки меньше, чем вчера.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 18.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,9
|40,9
|Доллар
|36,9
|37,4
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,15
|Доллар
|37,10
|38,05
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,70
|40,90
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,5
|41,20
|Доллар
|37,20
|37,65
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,40
|Доллар
|37,15
|37,80
Ранее эксперт рассказал, что будет происходить с долларом в мае.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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