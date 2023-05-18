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Евро и доллар в обменниках подешевели: курс валют в Украине 18 мая

євро
Фото: Pixabay

В четверг, 18 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,59 грн/€1. Это на 22 копейки меньше, чем вчера.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 18.05.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,9 40,9
Доллар 36,9 37,4

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,15
Доллар 37,10 38,05

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,70 40,90
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,5 41,20
Доллар 37,20 37,65

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,40 41,40
Доллар 37,15 37,80

Ранее эксперт рассказал, что будет происходить с долларом в мае.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс доллара
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