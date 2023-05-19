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Не прошло и двух месяцев: в одесском ЖК сгорела скандальная трансформаторная подстанция

в одеському ЖК згоріла "скандальна" трансформаторна підстанція

Трансформаторная подстанция на улице Малиновского, возле дома Малинки 2 под 16-м номером горела сегодня днем.

Как сообщает Думская со ссылкой на местные жители, сначала прозвучало два взрыва, а потом из подстанции повалил дым.

На данный момент возгорание ликвидировано, однако часть окружающих домов, и в частности, сам ЖК Малинки, обесточены.

Жители жилого комплекса связывают сегодняшнюю поломку с тем, что подключение к оборудованию было произведено на скорую руку после давления общественности.

— Нас подключали к электроэнергии три года. Под давлением общественности и после официального письма от НКРЕКП таки подключили, но судя по всему на скорую руку и некачественно. Три года жители Малинок жили в условиях постоянных отключений электроэнергии, не успели нас подключить и снова проблема. Сейчас нам дали только одну фазу, — рассказал руководитель управляющей компании Максим Высоченко.

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Денис Шмигаль

Фото: Думская

Одесса
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