Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро снижается в конце недели: курс валют в Украине 19 мая
Сегодня, 19 мая, Национальный банк Украины немного понизил официальный курс евро — до 39,54 грн.
Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 19.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,90
|40,90
|Доллар
|36,87
|37,37
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,00
|40,95
|Доллар
|37,00
|37,90
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25
|41,45
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,30
|41,20
|Доллар
|37,10
|37,60
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,20
|41,20
|Доллар
|37,05
|37,70
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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