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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Евро снижается в конце недели: курс валют в Украине 19 мая

Евро снижается в конце недели: курс валют в Украине 19 мая

Сегодня, 19 мая, Национальный банк Украины немного понизил официальный курс евро — до 39,54 грн.

Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 19.05.2023:

Курс валют в Украине на 19.05.2023: сколько стоит доллар и евро на 19.05.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,90 40,90
Доллар 36,87 37,37

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,00 40,95
Доллар 37,00 37,90

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,25 41,45
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,30 41,20
Доллар 37,10 37,60

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,20 41,20
Доллар 37,05 37,70
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют в Украине, Курс доллара, Ощадбанк, ПриватБанк
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