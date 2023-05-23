Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро немного подорожало, доллар не изменился: курс валют в Украине 23 мая
Сегодня, 23 мая, Национальный банк Украины немного повысил официальный курс евро — с 39,51 грн до 39,56 грн.
Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 23.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,80
|41,80
|Доллар
|36,87
|37,37
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,95
|40,85
|Доллар
|36,85
|37,80
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25
|41,45
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,30
|41,20
|Доллар
|37,10
|37,60
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,15
|41,51
|Доллар
|37,05
|37,70
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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