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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Евро немного подорожало, доллар не изменился: курс валют в Украине 23 мая

євро
Фото: Pixabay

Сегодня, 23 мая, Национальный банк Украины немного повысил официальный курс евро — с 39,51 грн до 39,56 грн.

Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 23.05.2023:

Курс валют в Украине на 23.05.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,80 41,80
Доллар 36,87 37,37

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,95 40,85
Доллар 36,85 37,80

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,25 41,45
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,30 41,20
Доллар 37,10 37,60

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,15 41,51
Доллар 37,05 37,70
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Украине, Курс доллара, НБУ, Ощадбанк, ПриватБанк
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