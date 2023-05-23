Евро немного подорожало, доллар не изменился: курс валют в Украине 23 мая

Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто уважает два принципа – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто учитывает два фундаментальных принципа. Подробнее – в материале.

22 мая, 22:41

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