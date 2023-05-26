Марта Бондаренко, редактор ленты
В пятницу евро в обменниках подешевело: курс валют в Украине 26 мая
Сегодня, 26 мая, Национальный банк Украины на 17 коп. понизил официальный курс евро — с 39,41 грн до 39,24 грн.
Курс доллара от НБУ до сих пор держится на уровне 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 26.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,70
|40,70
|Доллар
|36,97
|37,47
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,80
|40,85
|Доллар
|36,90
|37,85
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25
|41,45
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,30
|41,00
|Доллар
|37,10
|37,55
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,00
|40,95
|Доллар
|37,05
|37,70
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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