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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

В пятницу евро в обменниках подешевело: курс валют в Украине 26 мая

євро
Фото: Pixabay

Сегодня, 26 мая, Национальный банк Украины на 17 коп. понизил официальный курс евро — с 39,41 грн до 39,24 грн.

Курс доллара от НБУ до сих пор держится на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 26.05.2023:

Курс валют в Украине на 26.05.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,70 40,70
Доллар 36,97 37,47

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,80 40,85
Доллар 36,90 37,85

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,25 41,45
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,30 41,00
Доллар 37,10 37,55

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,00 40,95
Доллар 37,05 37,70
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара
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Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Артур Свинаренко
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