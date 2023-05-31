Декретный отпуск 2023: сколько получают беременные женщины и как рассчитать размер пособия

Беременность и рождение малыша — важное событие в жизни каждой женщины. А пособие по беременности и родам – существенная финансовая поддержка для будущих мамочек.

Факты ICTV узнавали, сколько получает женщина в декрете в 2023 году, как рассчитывается эта сумма и как выплачивается пособие для будущих мамочек.

Декретные выплаты в Украине 2023: что это и сколько оказывается помощь

Старшый бухгалтер по начислению заработной платы ООО СЛМ Новости Ирина Червинская объяснила, как именно рассчитываются декретные выплаты в 2023 году.

Пособие по беременности и родам, или, как его еще называют декретные выплаты, — это обязательная выплата из Пенсионного фонда Украины, которую получает каждая женщина при предоставлении специального больничного Беременность и роды.

Основанием для назначения пособия по беременности и родам является листок нетрудоспособности, открытый медучреждением, в котором женщина состоит на учете.

Е-больничный обычно выдается с 30 недель беременности. Исключением являются женщины-чернобыльцы, которые могут уйти в декретный отпуск с 27 недель беременности.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что оплачиваемый отпуск по беременности и родам предоставляется продолжительностью:

126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после), а в случае осложнений во время родов или рождения двух или более детей – дополнительно предоставляется 14 календарных дней отпуска;

180 календарных дней (90 до родов и 90 после) для женщин, отнесенных к 1-3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Именно такое количество дней оплачивается беременной женщине, которая уходит в декретный отпуск.

Кто может получить декретные выплаты

Получить государственную помощь по беременности и родам могут как работающие, так и безработные женщины.

— Женщинам, которые вообще не имеют работы и не стоят на бирже труда, декретные деньги выплачивает управление социальной защиты населения, — говорит Червинская.

Размер пособия в декрете 2023

Пособие по беременности и родам выплачивается работающим женщинам в размере 100% средней зарплаты (дохода), независимо от страхового стажа, за счет средств Пенсионного фонда Украины (ч. 1 ст. 26 Закона Об общеобязательном государственном соцстраховании).

— То есть расчет отпуска по беременности и родам оплачивается в размере 100% средней зарплаты, независимо от того, какой страховой стаж есть у человека: проработала она год, два или десять, — говорит Ирина Червинская.

В ПФУ также отмечают, что размер пособия за один день декретного отпуска исчисляется путем деления заработка за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу наступления страхового случая, на количество календарных дней пребывания в трудовых отношениях.

То есть если женщина за последние 12 месяцев работала всего шесть месяцев, то при расчете учитывается фактически отработанный период за эти 12 месяцев.

— То есть, если женщина уходит в декретный отпуск с мая, то расчет по заработной плате берется с мая предыдущего года до апреля настоящего (12 месяцев). Но к заработной плате относятся все выплаты, за которые предприятие платит ЕСВ. Сюда входят и премии, и отпуска, и доплаты, и обычная зарплата, и другие выплаты. То есть все эти выплаты входят в расчет средней заработной платы, но не выше суммы, с которой уплачивается ЕСВ (сейчас это 100 500 грн), — говорит Червинская.

А размер выплат женщин-предпринимательниц зависит от величины единого социального взноса, который они платили в течение последнего года.

— То есть женщине, которая осуществляет независимую профессиональную деятельность, пособие по беременности и родам предоставляется при условии, что она находится в статусе застрахованного лица и не имеет задолженности по уплате единого взноса за период до выдачи листка нетрудоспособности (за месяцы расчетного периода, а также в месяц выдачи листка нетрудоспособности), — отмечают в Фонде.

Выплата осуществляется сразу за весь период декретного отпуска за счет средств ПФУ, независимо от количества дней, фактически использованных до родов.

А для неработающих женщин размер декретных выплат установлен на уровне 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица (2 684 грн) из расчета на месяц.

Соответственно, размер декретных для женщин, которые не работают, составляет – 671 грн в месяц.

Как самостоятельно рассчитать размер декретной выплаты 2023

— Среднюю заработную плату за один месяц умножаем на 12 месяцев и делим на 365 дней. А потом эту сумму умножаем на количество дней декретного отпуска, — говорит Червинская.

Если женщина перед декретом отработала полные 12 календарных месяцев и, например, получала зарплату 15 тыс. грн:

(15 000 (зарплата) х 12 месяцев) / 365 календарных дней года х 126 календарных дней отпуска = 62 136,9 грн (сумма декретных выплат).

Если роды состоялись с осложнениями, или у женщины родилось двое и более детей, то сумма декретных составит:

(15 000 (зарплата) х 12 месяцев) / 365 календарных дней года х 140 календарных дней отпуска = 69 041 грн.

Если декретные получает женщина-чернобылец:

(15 000 (зарплата) х 12 месяцев) / 365 календарных дней года х 180 календарных дней отпуска = 88 767, 12 грн.

Если женщина в течение последних 12 месяцев имеет страховой стаж менее шести месяцев, ее среднедневной заработок не должен превышать размера двукратной минимальной зарплаты (в расчете на день), установленной законом в месяце подачи листка нетрудоспособности.

Например, если работница отработала полные пять месяцев и получала зарплату за месяц, например, 12 тыс. грн. за пять месяцев – это 60 тыс. грн. Ни отпусков без сохранения зарплаты, ни больничных она не имела.

Среднедневная сумма заработка такой женщины составит: 60 000 (начисленная зарплата за 5 месяцев) / количество дней за 5 месяцев (31+30+31+30+31) = 392 грн.

В 2023 году минимальная зарплата составляет 6 700 грн. Определяем среднедневную минимальную зарплату. Для этого минимальную зарплату делим на 30,44 (среднемесячное количество календарных дней в году): 6 700 / 30,44 = 220,10 грн.

Двукратный размер минимальной зарплаты в расчете на день составит: 220,10 × 2 = 440,21 грн.

После этого сравниваем среднедневную сумму заработка женщины и двукратный размер минимальной зарплаты: 392 грн < 440,21 грн.

Поскольку среднедневная зарплата женщины (392 грн) не превышает показателя двукратного размера минимальной зарплаты, расчет декретных будет происходить так: 392 грн × 126 календарных дней = 49 392 грн (сумма декретных выплат).

Если бы среднедневная зарплата женщины превысила двукратный размер минимальной зарплаты (440,21 грн), то при расчете декретных уже применялась бы сумма 440,21 грн.

Кроме того, в ПФУ добавляют, что для работающих женщин максимальный размер пособия – 100 500 грн в месяц (15 минимальных заработных плат), а минимальный – 6 700 грн в месяц.

Каким образом выплачивается декретный отпуск

Сперва женщина должна открыть е-больничный или листок нетрудоспособности, который выдается с 30 недель беременности. Исключением являются женщины-чернобыльцы, которые могут уйти в декретный отпуск с 27 недель беременности.

Формируется листок нетрудоспособности на основе электронного медицинского заключения, которое создает врач.

Такой е-больничный попадает в электронный реестр листков нетрудоспособности, оповещение об открытии вашего е-больничного поступит работодателю в кабинете страхователя на Портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

— Однако платить больничный можно только тогда, когда он получает статус Готовый к уплате. Для декретных больничных срок изменения статуса составляет семь дней после даты открытия, — говорит бухгалтер.

Когда больничный меняет статус на готовый к оплате, на предприятии, где работает беременная, бухгалтеры вносят все данные в базу и рассчитывают женщину.

— После расчета декретной выплаты бухгалтер отправляет соответствующую заявку в ПФУ. Затем Пенсионный фонд возмещает предприятию эти средства. Когда выплата поступает к бухгалтеру, средства выплачиваются беременной, — добавляет Червинская.

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