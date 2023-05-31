Юлия Захарченко, редактор ленты
В работе приложения Приват24 произошел сбой — что известно
В работе мобильного приложения Приват24 произошел глобальный сбой. Сейчас программа не открывается, причина пока неизвестна.
Об этом сообщают пользователи мобильного приложения Приват24. В Приватбанке пока не комментировали причину сбоя в программе.
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