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Юлия Захарченко, редактор ленты

В работе приложения Приват24 произошел сбой — что известно

В работе приложения Приват24 произошел сбой — что известно
Фото: УНИАН

В работе мобильного приложения Приват24 произошел глобальный сбой. Сейчас программа не открывается, причина пока неизвестна.

Об этом сообщают пользователи мобильного приложения Приват24. В Приватбанке пока не комментировали причину сбоя в программе.

Не работает мобильное приложение Приват24 — причина и что известно

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