Существенной девальвации гривны не ожидается: эксперт рассказал, чего ожидать от курса доллара в июне

В июне Нацбанк сохранит официальный валютный курс без изменений, существенной девальвации наличной гривны не ожидается.

Об этом Фактам ICTV рассказал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, в мае ситуация на валютном рынке оставалась стабильной. С целью поддержания валютного курса и обеспечения финансирования импорта Нацбанк продолжил продавать валюту из своих резервов. Так, за 4 недели мая было продано более 1,6 млрд долларов.

Сейчас объемы продажи валюты перекрываются поступлениями от международных кредитов и грантов. Поэтому Нацбанку удается поддерживать размер валютных резервов на рекордном уровне. По состоянию на 1 мая международные резервы составляли 35,9 млрд долларов.

В то же время в мае поступления от иностранных партнеров будут меньше, чем в апреле, поэтому не исключено определенное сокращение валютных резервов.

Также в 2023 году наблюдается увеличение дефицита внешней торговли. Это связано с тем, что постепенно восстанавливается потребительский спрос, больше товаров ввозится из-за рубежа. Но экспорт не растет. Более того, из-за блокирования Россией зернового коридора и ограничения ЕС на импорт украинской аграрной продукции наблюдается сокращение валютных поступлений.

— Если такая тенденция будет развиваться, то Нацбанку придется увеличить объемы продажи валюты, что приведет к сокращению валютных резервов, — указывает эксперт.

В июне Нацбанк по требованию МВФ должен подготовить план мероприятий по ослаблению валютных ограничений. Однако вряд ли валютные ограничения будут сняты до окончания войны. Поэтому, по прогнозам эксперта, в июне Нацбанк сохранит официальный валютный курс без изменений.

Однако в случае продолжения увеличения дефицита внешней торговли и сокращения поступлений от международных партнеров не исключено, что Нацбанк осенью будет вынужден провести девальвацию гривны.

Курс наличной гривны в мае оставался стабильным. Он колебался в пределах 37,1 — 37,7 грн. за доллар. За месяц произошло незначительное укрепление гривны в пределах 1%. Поскольку отклонение наличного курса от официального является минимальным, то потенциал дальнейшего укрепления наличной гривны не превышает 1%.

— Что касается роста курса наличного доллара, то здесь потенциал существенно выше. Обострение боевых действий, вражеские атаки на критическую инфраструктуру и жилые дома могут вызвать панику и увеличить спрос на наличную валюту. Тем не менее существенной девальвации наличной гривны в июне не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37-38 грн за доллар, — резюмирует экономист.

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