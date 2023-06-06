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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Во вторник доллар и евро подешевели: курс валют в Украине 6 июня

Сегодня, 6 июня, Национальный банк Украины на 25 коп. понизил официальный курс европейской валюты — до 39,09 грн.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн.

Какой курс валют в банках Украины 06.06.2023:

Курс валют в Украине на 06.06.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,25 40,25
Доллар 36,73 37,23

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,25 40,40
Доллар 36,57 37,57

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,25 40,50
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,80 40,30
Доллар 36,80 37,20

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,60 40,60
Доллар 36,85 37,55
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют в Украине, Курс доллара
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