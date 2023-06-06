Марта Бондаренко, редактор ленты
Во вторник доллар и евро подешевели: курс валют в Украине 6 июня
Сегодня, 6 июня, Национальный банк Украины на 25 коп. понизил официальный курс европейской валюты — до 39,09 грн.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн.
Какой курс валют в банках Украины 06.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,25
|40,25
|Доллар
|36,73
|37,23
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,25
|40,40
|Доллар
|36,57
|37,57
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,25
|40,50
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,80
|40,30
|Доллар
|36,80
|37,20
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,60
|40,60
|Доллар
|36,85
|37,55
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Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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