Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро минимально подешевел: курс валют в Украине 7 июня
В среду, 7 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,05 грн/€1. Это на 4 копейки дешевле, чем накануне.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 07.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,2
|40,2
|Доллар
|36,73
|37,23
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,25
|40,40
|Доллар
|36,60
|37,60
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,15
|40,40
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,80
|40,30
|Доллар
|36,80
|37,20
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,60
|40,60
|Доллар
|36,85
|37,55
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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