Евро минимально подешевел: курс валют в Украине 7 июня

В среду, 7 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,05 грн/€1. Это на 4 копейки дешевле, чем накануне.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 07.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,2 40,2 Доллар 36,73 37,23

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,25 40,40 Доллар 36,60 37,60

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,15 40,40 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,80 40,30 Доллар 36,80 37,20

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,60 40,60 Доллар 36,85 37,55

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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