Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро в обменниках начало дорожать: курс валют в Украине 8 июня
Сегодня, 8 июня, Национальный банк Украины немного повысил официальный курс евро — с 39,05 грн до 39,18 грн. То есть курс вырос на 13 коп.
Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 08.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,20
|40,20
|Доллар
|36,70
|37,20
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,30
|40,30
|Доллар
|36,60
|37,60
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,80
|40,30
|Доллар
|36,80
|37,20
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,50
|40,45
|Доллар
|36,75
|37,45
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Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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