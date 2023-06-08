Евро в обменниках начало дорожать: курс валют в Украине 8 июня

Сегодня, 8 июня, Национальный банк Украины немного повысил официальный курс евро — с 39,05 грн до 39,18 грн. То есть курс вырос на 13 коп.

Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 08.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,20 40,20 Доллар 36,70 37,20

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,30 40,30 Доллар 36,60 37,60

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 40,04 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 39,80 40,30 Доллар 36,80 37,20

Курс валют в УкрСиббанке:

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