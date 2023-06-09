Марта Бондаренко, редактор ленты
Перед выходными евро и доллар подорожали: курс валют в Украине 9 июня
Сегодня, 9 июня, Национальный банк Украины немного повысил официальный курс евро — до 39,26 грн. Это на 8 коп. дороже, чем по состоянию на четверг.
Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 09.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,25
|40,25
|Доллар
|36,72
|37,22
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,450
|40,40
|Доллар
|36,70
|37,55
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,80
|40,30
|Доллар
|36,80
|37,20
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,80
|40,70
|Доллар
|36,80
|37,50
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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