Перед выходными евро и доллар подорожали: курс валют в Украине 9 июня

Сегодня, 9 июня, Национальный банк Украины немного повысил официальный курс евро — до 39,26 грн. Это на 8 коп. дороже, чем по состоянию на четверг.

Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 09.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,25 40,25 Доллар 36,72 37,22

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,450 40,40 Доллар 36,70 37,55

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 40,04 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 39,80 40,30 Доллар 36,80 37,20

Курс валют в УкрСиббанке:

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