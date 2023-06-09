Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Перед выходными евро и доллар подорожали: курс валют в Украине 9 июня

курс долара
Фото: Pixabay

Сегодня, 9 июня, Национальный банк Украины немного повысил официальный курс евро — до 39,26 грн. Это на 8 коп. дороже, чем по состоянию на четверг.

Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 09.06.2023:

Курс валют в Украине на 09.06.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,25 40,25
Доллар 36,72 37,22

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,450 40,40
Доллар 36,70 37,55

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,80 40,30
Доллар 36,80 37,20

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,80 40,70
Доллар 36,80 37,50
Читайте также
Евро в обменниках начало дорожать: курс валют в Украине 8 июня
євро

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Евро в обменниках начало дорожать: курс валют в Украине 8 июня
євро
Евро минимально подешевел: курс валют в Украине 7 июня
Перед выходными евро и доллар подорожали: курс валют в Украине 9 июня
Во вторник доллар и евро подешевели: курс валют в Украине 6 июня
курс євро
Евро резко подорожал: курс валют в Украине на 5 июня
євро
Перед выходными евро в обменниках немного подорожал: курс валют 2 июня
Перед выходными евро и доллар подорожали: курс валют в Украине 9 июня
Видео
Подрыв ГЭС: Маляр заявила, что РФ продвигает свои нарративы через проплаченные статьи в СМИ

Появление в западных СМИ фейков о якобы подрыве Каховской ГЭС со стороны ВСУ – это обычная тактика РФ, сообщила Анна Маляр.

Мария Степанюк, Яна Брензей
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:30 (09.06.2023)
Перед выходными евро и доллар подорожали: курс валют в Украине 9 июня
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 07:00 (09.06.2023)
Перед выходными евро и доллар подорожали: курс валют в Украине 9 июня
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (09.06.2023)
Перед выходными евро и доллар подорожали: курс валют в Украине 9 июня
Ядерные риски на ЗАЭС: Запорожье готовится к вероятной эвакуации
Перед выходными евро и доллар подорожали: курс валют в Украине 9 июня
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь