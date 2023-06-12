Как открыть ФЛП на портале Дія – пошаговая инструкция

Авторизоваться на портале можно несколькими способами:

• С помощью электронной подписи – электронных данных, идентифицирующих личность и обеспечивающих целостность документов. Такая подпись имеет вид отдельного файла и может храниться в виде подписи на ID-карте, определенном носителе информации (например, на флешке) и тому подобном.

Для получения электронной подписи следует обратиться в любой аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК), перечень которых можно найти по ссылке.

Нужно будет предоставить: заполненную регистрационную форму; паспортные данные; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Впоследствии при авторизации на сайте Дія нужно будет выбрать АЦСК, оформивший электронную подпись.

• С помощью Mobile ID: через номер мобильного телефона. Сервис доступен только для абонентов Киевстар и lifecell.

При этом SIM-карта должна поддерживать функцию электронной подписи.

При регистрации нужно будет ввести свой мобильный номер и выбрать оператора мобильной связи.

• Через идентификацию в сервисе ID.GOV.UA – государственной системе электронной идентификации (с помощью Bank ID).

Для этого нужно выбрать из перечня банк, услугами которого вы пользуетесь. Вы будете переадресованы на сайт этого банка, где следует авторизоваться (с использованием логина, пароля, номера карты).

Впоследствии уже на портале Дія нужно будет: ввести свою электронную почту; номер мобильного телефона; подтвердить свой идентификационный номер, дату рождения; указать паспортные данные и адрес регистрации.

В случае успешного осуществления этой процедуры вы будете идентифицированы на портале Дія.

• Через Дія.Підпис. В этом случае следует отсканировать QR-код на портале Дія и пройти Face ID контроль (проверку с помощью Face ID, во время которой программа сопоставит ваше фото со снимком из демографического реестра).

Дія.Підпис – это квалифицированная электронная подпись (КЭП), цифровой аналог обычной подписи. Получить ее удаленно (с помощью мобильного приложения Дія) могут граждане Украины, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт.