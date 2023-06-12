С 1 июля возврата налогов на довоенный уровень не будет – нардеп

Возвращение налогов на довоенный уровень, которое должно было состояться с 1 июля, отложили на более поздний срок.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Ярослав Железняк.

— Держите новость: отмена “единого налога 2%”, отмена льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы, возобновление проведения документальных проверок, возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО — всего этого с 1 июля не будет, — написал он.

Железняк отметил, что “новая дата события неизвестна, но точно уже не 1 июля”.

В конце мая Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об отмене единого налога 2% и других льгот для предпринимателей, что является одним из условий сотрудничества с МВФ.

Источник: Ярослав Железняк

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