С 1 июля возврата налогов на довоенный уровень не будет – нардеп
Возвращение налогов на довоенный уровень, которое должно было состояться с 1 июля, отложили на более поздний срок.
Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Ярослав Железняк.
— Держите новость: отмена “единого налога 2%”, отмена льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы, возобновление проведения документальных проверок, возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО — всего этого с 1 июля не будет, — написал он.
Железняк отметил, что “новая дата события неизвестна, но точно уже не 1 июля”.
В конце мая Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об отмене единого налога 2% и других льгот для предпринимателей, что является одним из условий сотрудничества с МВФ.
Источник: Ярослав Железняк
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