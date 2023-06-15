Закон №8401 об отмене 2% налога: ФЛП смогут перейти на удобную группу ЕН — Гетманцев

После вступления в действие законопроекта №8401, согласно которому будет отменяться льготная ставка единого налога 2% для физических лиц-предпринимателей, ФЛП будут иметь возможность перейти на любую удобную группу единого налога.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, это касается как только что зарегистрированных ФЛП, так и физических лиц-предпринимателей, которые ранее платили 5% единого налога.

— Хочу обратиться к предпринимателям — плательщикам 2% налога. Нет, в этом месяце не надо срочно подавать заявление о переходе на третью группу единого налога. Ни если вы только что зарегистрированный ФЛП, ни если вы были на 5% ранее, — утверждает он.

Гетманцев убеждает, что после вступления в силу законопроекта №8401 украинские ФЛП будут иметь возможность перейти на любую удобную группу единого налога.

Недавно стало известно, что законопроект №8401 об отмене с 1 июля налоговых льгот для бизнеса не будут принимать во втором чтении, а потому льготы для ФЛП будут сохранены еще некоторое время. По разным заявлениям, отмена налоговых льгот может быть перенесена на 1 августа 2023 года.

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