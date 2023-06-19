Как закрыть ФЛП в Дії
Государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности ФЛП можно осуществить через портал Дія.
При заказе данной услуги действует аналогичный принцип, как и при регистрации ФЛП.
Как закрыть ФЛП в Украине, какие документы и справки нужны, а также куда следует обращаться, читайте в материале Фактов ICTV.
Шаг 1. Авторизация
Для этого необходимо авторизироваться на портале diia.gov.ua.
Шаг 2. Регистрация заявления
Перейдите к разделу Предпринимательство на сайте. Далее выбрать Изменение данных ФОП и там Закрытие ФОП.
После перехода на здание нажмите кнопку Заказать за 2 минуты.
Проверьте данные.
Подпишите заявление.
Регистрация заявки проводится в течение суток. Это заявление автоматически будет отправлено в регистратор, а информация о закрытии будет направлена в налоговую службу.
Рассмотрение документов
Статус заявки можно проверить в кабинете гражданина. Сообщение о закрытии ФЛП появится в кабинете и будет отправлено на электронную почту.
Для закрытия предпринимательской деятельности все налоги ФЛП (в зависимости от системы налогообложения) должны быть уплачены и подана налоговая отчетность.
Срок и стоимость предоставления услуги
Рассмотрение документов, поданных на государственную регистрацию, осуществляется бесплатно в течение 24 часов после поступления документов (кроме выходных и праздничных дней).