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Как закрыть ФЛП в Дії

Шаг 1. Авторизация
Шаг 2. Регистрация заявления
Рассмотрение документов
Срок и стоимость предоставления услуги
клерк

Государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности ФЛП можно осуществить через портал Дія.

При заказе данной услуги действует аналогичный принцип, как и при регистрации ФЛП.

Как закрыть ФЛП в Украине, какие документы и справки нужны, а также куда следует обращаться, читайте в материале Фактов ICTV.

Шаг 1. Авторизация

Для этого необходимо авторизироваться на портале diia.gov.ua. 

авторизация дия

Шаг 2. Регистрация заявления

Перейдите к разделу Предпринимательство на сайте. Далее выбрать Изменение данных ФОП и там Закрытие ФОП.

Как закрыть ФОП в ДиеПосле перехода на здание нажмите кнопку Заказать за 2 минуты.

закрытие фоп в дие

Проверьте данные.

закрытие фоп проверка данных

Подпишите заявление.

закрытие фоп заявление

Регистрация заявки проводится в течение суток. Это заявление автоматически будет отправлено в регистратор, а информация о закрытии будет направлена в налоговую службу.

Рассмотрение документов

Статус заявки можно проверить в кабинете гражданина. Сообщение о закрытии ФЛП появится в кабинете и будет отправлено на электронную почту.

Для закрытия предпринимательской деятельности все налоги ФЛП (в зависимости от системы налогообложения) должны быть уплачены и подана налоговая отчетность.

Срок и стоимость предоставления услуги

Рассмотрение документов, поданных на государственную регистрацию, осуществляется бесплатно в течение 24 часов после поступления документов (кроме выходных и праздничных дней).

ФЛП
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