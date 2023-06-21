Meest и Meest China передали 500 тыс. грн на разработку дронов-камикадзе

Украинский бизнес не устает помогать и всеми возможными способами поддерживать Вооруженные силы Украины.

Международная почтово-логистическая группа компаний Meest специализируется на закупке и доставке товаров из Китая, США и стран Европы и, благодаря своей неустанной деятельности, имеет возможность различными способами помогать и поддерживать нашу армию во время войны.

В частности, группа компаний Meest на постоянной основе закупает и передает на нужды армии наиболее необходимые товары: одежду, обувь, технику, продукты и тому подобное.

Каждый месяц Meest China из полученной прибыли выделяет средства на закупку автомобильной и другой техники для воинских частей на разных направлениях фронта.

А в этом месяце Meest вместе с Meest China передали 500 тыс. грн в фонд, занимающийся изготовлением дронов-камикадзе. Верим в ВСУ и нашу победу!

Сотрудники группы компаний Meest и Meest China выражают большую признательность всем клиентам, которые продолжают пользоваться услугами компаний, поддерживают экономику и вносят свой вклад в приближающуюся победу.

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