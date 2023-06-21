Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Статьи
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Экономика
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Meest и Meest China передали 500 тыс. грн на разработку дронов-камикадзе

Meest та Meest China передали 500 тис. грн на розробку дронів-камікадзе

Украинский бизнес не устает помогать и всеми возможными способами поддерживать Вооруженные силы Украины.

Международная почтово-логистическая группа компаний Meest специализируется на закупке и доставке товаров из Китая, США и стран Европы и, благодаря своей неустанной деятельности, имеет возможность различными способами помогать и поддерживать нашу армию во время войны.

В частности, группа компаний Meest на постоянной основе закупает и передает на нужды армии наиболее необходимые товары: одежду, обувь, технику, продукты и тому подобное.

Каждый месяц Meest China из полученной прибыли выделяет средства на закупку автомобильной и другой техники для воинских частей на разных направлениях фронта.

А в этом месяце Meest вместе с Meest China передали 500 тыс. грн в фонд, занимающийся изготовлением дронов-камикадзе. Верим в ВСУ и нашу победу!

Сотрудники группы компаний Meest и Meest China выражают большую признательность всем клиентам, которые продолжают пользоваться услугами компаний, поддерживают экономику и вносят свой вклад в приближающуюся победу.

Читайте также
Шесть сбитых дронов над Хмельницкой областью и частичный успех ВСУ в Луганской области: 483-й день войны
Meest и Meest China передали 500 тыс. грн на разработку дронов-камикадзе

Дрони, ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Маляр: ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах по направлению Белогоровка – Шипиловка
Бої на фронті
В Подмосковье упали несколько беспилотников — росСМИ
Meest и Meest China передали 500 тыс. грн на разработку дронов-камикадзе
РФ строит продуманную линию обороны на подступах к Крыму — разведка Британии
Meest и Meest China передали 500 тыс. грн на разработку дронов-камикадзе
В Хмельницкой области уничтожены шесть Шахедов – появились новые подробности от ОВА
Вибух
Карта боевых действий на 21.06.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (21.06.2023)
Meest и Meest China передали 500 тыс. грн на разработку дронов-камикадзе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (21.06.2023)
Meest и Meest China передали 500 тыс. грн на разработку дронов-камикадзе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (21.06.2023)
Meest и Meest China передали 500 тыс. грн на разработку дронов-камикадзе
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (21.06.2023)
Meest и Meest China передали 500 тыс. грн на разработку дронов-камикадзе
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь