За полгода работы: фонд Алены Лебедевой направил на помощь ВСУ и населению около 2,5 млн грн

По результатам работы в первом полугодии 2023 года Благотворительный Фонд Алены Лебедевой Аурум реализовал несколько проектов на общую сумму около 2,5 млн грн.

– За эти полгода нам удалось направить более 1,9 млн грн на нужды военных, 350 тыс. грн на помощь общинам и пострадавшему от войны населению, а также 200 тыс. грн на медицинскую помощь, — отметила директор Фонда Регина Попова.

Среди реализованных за этот период проектов стоит выделить:

передачу двух пикапов, квадроцикла и грузовика для ВСУ;

изготовление и передачу плитоносок и бронежилетов с плитами воинским частям;

гуманитарную помощь жителям Харьковщины, в частности, эвакуированным жителям из Двуречанского района;

закупку оборудования для первой в Украине детской лаборатории сна на базе НДСБ Охматдет и гуманитарную помощь пострадавшим от подтопления жителям юга Украины.

— Есть еще много запросов от тех, кому нужна наша помощь, продолжаем работать и верим в скорейшую победу Украины, – отметила Регина Попова.

Как сообщалось ранее, по результатам работы в 2022 году Благотворительный Фонд Алены Лебедевой направил на помощь ВСУ более 6,5 млн грн. По состоянию на июнь 2023 года Фондом передано 10 транспортных средств на нужды ВСУ.

Также владелица Аурум групп Алена Лебедева основала благотворительный фонд в Брюсселе, который будет помогать украинским детям, пострадавшим от войны и нуждающимся в реабилитации в клиниках Европы.

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