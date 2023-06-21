Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Статьи
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Экономика
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

За полгода работы: фонд Алены Лебедевой направил на помощь ВСУ и населению около 2,5 млн грн

Благодійний Фонд Альони Лебедєвої Аурум

По результатам работы в первом полугодии 2023 года Благотворительный Фонд Алены Лебедевой Аурум реализовал несколько проектов на общую сумму около 2,5 млн грн.

– За эти полгода нам удалось направить более 1,9 млн грн на нужды военных, 350 тыс. грн на помощь общинам и пострадавшему от войны населению, а также 200 тыс. грн на медицинскую помощь, — отметила директор Фонда Регина Попова.

Среди реализованных за этот период проектов стоит выделить:

  • передачу двух пикапов, квадроцикла и грузовика для ВСУ;
  • изготовление и передачу плитоносок и бронежилетов с плитами воинским частям;
  • гуманитарную помощь жителям Харьковщины, в частности, эвакуированным жителям из Двуречанского района;
  • закупку оборудования для первой в Украине детской лаборатории сна на базе НДСБ Охматдет и гуманитарную помощь пострадавшим от подтопления жителям юга Украины.

— Есть еще много запросов от тех, кому нужна наша помощь, продолжаем работать и верим в скорейшую победу Украины, – отметила Регина Попова.

Как сообщалось ранее, по результатам работы в 2022 году Благотворительный Фонд Алены Лебедевой направил на помощь ВСУ более 6,5 млн грн. По состоянию на июнь 2023 года Фондом передано 10 транспортных средств на нужды ВСУ.

Также владелица Аурум групп Алена Лебедева основала благотворительный фонд в Брюсселе, который будет помогать украинским детям, пострадавшим от войны и нуждающимся в реабилитации в клиниках Европы.

Читайте также
Великобритания объявила о пакете поддержки для Украины на $3 млрд
Ріші Сунак

Благодійний фонд, Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Это не голливудский фильм: Зеленский прокомментировал украинское контрнаступление
Володимир Зеленський
Маляр: ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах по направлению Белогоровка – Шипиловка
Бої на фронті
Германия предоставит Украине дополнительно €381 млн на гуманитарную помощь в 2023 году — Бербок
Анналена Бербок
Без маркировок, а дата написана фломастером: как РФ штампует новые ракеты и можно ли это остановить
Юрій Ігнат
Постоянно ждал, что за мной придут. Военный 32-й бригады о жизни в оккупации
Роман Вернигора
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (21.06.2023)
За полгода работы: фонд Алены Лебедевой направил на помощь ВСУ и населению около 2,5 млн грн
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (21.06.2023)
За полгода работы: фонд Алены Лебедевой направил на помощь ВСУ и населению около 2,5 млн грн
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (21.06.2023)
За полгода работы: фонд Алены Лебедевой направил на помощь ВСУ и населению около 2,5 млн грн
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (21.06.2023)
За полгода работы: фонд Алены Лебедевой направил на помощь ВСУ и населению около 2,5 млн грн
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь