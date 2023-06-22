Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Статьи
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Евро и доллар в обменниках немного подорожали: курс валют на 22 июня

Евро и доллар в обменниках немного подорожали: курс валют на 22 июня
Фото: Depositphotos

Сегодня, 22 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 39,94 грн, что на две копейки дешевле, чем вчера — 39,96 грн.

Официальный курс американского доллара остается без изменений — 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 22.06.2023:

Курс валют в Украине на 22.06.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,75 40,75
Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,95 40,85
Доллар 36,85 37,80

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,85 40,90
Доллар 36,55 37,45

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,00 40,85
Доллар 36,70 37,35

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,15 41,10
Доллар 36,75 37,45
Читайте также
Евро дорожает: курс валют в Украине 21 июня
євро

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют в Украине, Курс доллара, Нацбанк, Ощадбанк, ПриватБанк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Евро дорожает: курс валют в Украине 21 июня
євро
ПриватБанк возобновляет прием долларов и евро в терминалах – дата
Евро и доллар в обменниках немного подорожали: курс валют на 22 июня
ПриватБанк приостановит работу банкоматов и терминалов: озвучено время и причина
ПриватБанк
Евро в обменниках продолжает дорожать: курс валют в Украине 16 июня
курс євро
В четверг евро подскочил, доллар стабилен: курс валют в Украине 15 июня
курс євро
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (21.06.2023)
Евро и доллар в обменниках немного подорожали: курс валют на 22 июня
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (21.06.2023)
Евро и доллар в обменниках немного подорожали: курс валют на 22 июня
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (21.06.2023)
Евро и доллар в обменниках немного подорожали: курс валют на 22 июня
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (21.06.2023)
Евро и доллар в обменниках немного подорожали: курс валют на 22 июня
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь