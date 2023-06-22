Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро и доллар в обменниках немного подорожали: курс валют на 22 июня
Сегодня, 22 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 39,94 грн, что на две копейки дешевле, чем вчера — 39,96 грн.
Официальный курс американского доллара остается без изменений — 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 22.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,75
|40,75
|Доллар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,95
|40,85
|Доллар
|36,85
|37,80
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,85
|40,90
|Доллар
|36,55
|37,45
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,00
|40,85
|Доллар
|36,70
|37,35
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,15
|41,10
|Доллар
|36,75
|37,45
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Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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