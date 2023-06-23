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Марта Бондаренко, редактор ленты

Перед выходными евро в обменниках подорожал: курс валют в Украине 23 июня

євро
Фото: Pixabay

Сегодня, 23 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 40,18 грн, что на 24 копейки дороже, чем вчера — 39,94 грн.

Официальный курс американского доллара остается без изменений — 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 23.06.2023:

Курс валют в Украине на 23.06.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,00 41,00
Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,00 41,00
Доллар 36,35 37,25

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,85 40,90
Доллар 36,55 37,45

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,00 41,05
Доллар 36,70 37,45

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,25 41,25
Доллар 36,75 37,45
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют в Украине, Курс доллара, Ощадбанк, ПриватБанк
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