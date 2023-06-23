Марта Бондаренко, редактор ленты
Перед выходными евро в обменниках подорожал: курс валют в Украине 23 июня
Сегодня, 23 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 40,18 грн, что на 24 копейки дороже, чем вчера — 39,94 грн.
Официальный курс американского доллара остается без изменений — 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 23.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,00
|41,00
|Доллар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,00
|41,00
|Доллар
|36,35
|37,25
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,85
|40,90
|Доллар
|36,55
|37,45
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,00
|41,05
|Доллар
|36,70
|37,45
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25
|41,25
|Доллар
|36,75
|37,45
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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