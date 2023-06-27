Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют в Украине 27 июня
Во вторник, 27 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,92 грн/€1. Это на 15 копеек больше, чем накануне.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 27.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,1
|41,1
|Доллар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,95
|41,05
|Доллар
|36,50
|37,45
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,98
|41,18
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,25
|Доллар
|36,50
|37,45
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,20
|Доллар
|36,75
|37,45
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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