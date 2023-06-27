Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют в Украине 27 июня

Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют в Украине 27 июня
Фото: Depositphotos

Во вторник, 27 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,92 грн/€1. Это на 15 копеек больше, чем накануне.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 27.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,1 41,1
Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,95 41,05
Доллар 36,50 37,45

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,98 41,18
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,25
Доллар 36,50 37,45

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,20
Доллар 36,75 37,45
Читайте также
Цены вырастут: в НБУ рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на инфляцию
Інфляція

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс доллара
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Евро резко подешевел: курс валют в Украине 26 июня
євро
Перед выходными евро в обменниках подорожал: курс валют в Украине 23 июня
євро
Евро и доллар в обменниках немного подорожали: курс валют на 22 июня
Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют в Украине 27 июня
Евро дорожает: курс валют в Украине 21 июня
євро
После резкого повышения евро подешевел: курс валют 20 июня
євро
Видео
Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси

Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (27.06.2023)
Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют в Украине 27 июня
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (26.06.2023)
Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют в Украине 27 июня
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (26.06.2023)
Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют в Украине 27 июня
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (26.06.2023)
Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют в Украине 27 июня
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь