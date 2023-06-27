Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют в Украине 27 июня

Во вторник, 27 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,92 грн/€1. Это на 15 копеек больше, чем накануне.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 27.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,1 41,1 Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,95 41,05 Доллар 36,50 37,45

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,98 41,18 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,20 41,25 Доллар 36,50 37,45

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,20 41,20 Доллар 36,75 37,45

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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