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Экономика
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Эксперт рассказал, чего ожидать от курса доллара в июле

долари
Фото: Unsplash

Курс доллара в июле 2023 года не претерпит существенных изменений и останется на том же уровне, что и в июне.

Об этом в комментарии Фактам ICTV заявил экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

— Уверен, что ничего меняться не будет. Национальный банк на сегодняшний момент вывел соотношение наличных и безналичных денег на тот уровень, который считал нужным, — считает эксперт.

Пендзин отметил, что Нацбанку удалось нарастить валютные резервы до $39 млрд. Кроме того, планируется уменьшение ставки рефинансирования, что говорит о стабильности финансовой системы.

Экономический эксперт прогнозирует, что курс будет колебаться в пределах 37-38 грн за доллар.

Ранее директор Национального научного центра Институт аграрной экономики Юрий Лупенко заявил, что динамика роста потребительских цен на продукты питания постепенно стабилизируется. По его словам, можно ожидать замедление роста и даже снижение средних потребительских цен на отдельные продукты питания.

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долар, Курс доллара
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