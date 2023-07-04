Зарплата мобилизованным 2023: все о выплатах и сохранении рабочего места

В Украине мобилизованные лица, признанные военнообязанными и пополнившие ряды ВСУ, других военных формирований, получают статус военнослужащих.

Сохраняются ли в таком случае за ними рабочие места и на какую зарплату рассчитывать мобилизованным – читайте в материале.

Зарплата мобилизованным 2023: суммы выплат

Выплаты военным в Украине насчитывают несколькими частями: зарплата по должности и званию, выслуге. И вознаграждение, которое устанавливают по инициативе президента на период войны.

Дополнительные надбавки в 100 тысяч гривен получают те военные, которые участвуют в активных боевых действиях. А 50 тысяч гривен – военные, выполняющие боевые задания в составе военного органа управления. Кроме того, выплаты в 30 тысяч гривен выплачивают небольшой категории военнослужащих.

Что касается зарплат мобилизованных с места работы, то, по словам юриста Анастасии Силецкой, за работниками сохраняется только место работы и их должность. Упраздняется обязанность работодателя начислять заработную плату.

С 19.07.2022 вступил в силу ЗУ О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений от 01.07.2022 г. №2352.

Где произошли изменения:

в кодексе законов о труде;

ЗУ Об оплате труда;

ЗУ Об отпусках;

ЗУ Об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Изменений действительно очень много, однако одно из самых актуальных изменений – на что могут рассчитывать мобилизованные работники на сегодня.

Кого касаются эти изменения

Работников, призванных на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период или принятых на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения.

Исключение касается добровольцев территориальной обороне. Для них данные правила пока не действуют.

Что их ожидает

По словам эксперта, как описывалось выше, данным работниками сохраняются только место работы и их должность. Упраздняется обязанность работодателя начислять заработную плату.

Но это только право, а не обязанность, поэтому работодатель может продолжать выплачивать зарплату по собственному желанию.

Хотя проявить такое желание вправе только частные фирмы, бюджетным – запрещено.

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