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Бедрак Виктория, редактор ленты

Курс валют на 5 июля: сколько стоят доллар и евро

євро
Фото: Pixabay

В среду, 5 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,85 грн/€1. Это столько же, как и вчера.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 05.07.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40 41
Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,10 41,15
Доллар 36,70 37,60

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,90 41,10
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,30
Доллар 36,70 37,60

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,25
Доллар 36,80 37,50
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют
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