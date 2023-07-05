Курс валют на 5 июля: сколько стоят доллар и евро

В среду, 5 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,85 грн/€1. Это столько же, как и вчера.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 05.07.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40 41 Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,10 41,15 Доллар 36,70 37,60

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,90 41,10 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,25 41,30 Доллар 36,70 37,60

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,25 41,25 Доллар 36,80 37,50

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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