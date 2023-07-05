Курс валют на 5 июля: сколько стоят доллар и евро
В среду, 5 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,85 грн/€1. Это столько же, как и вчера.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 05.07.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40
|41
|Доллар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,10
|41,15
|Доллар
|36,70
|37,60
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,90
|41,10
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,30
|Доллар
|36,70
|37,60
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,25
|Доллар
|36,80
|37,50
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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