22 млрд грн на восстановление: регионы начали получать финансирование проектов

Регионы и общины, пострадавшие от российской агрессии, начнут получать финансирование проектов восстановления. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков во время селекторного совещания с руководителями областей, отметив, что совместными усилиями государства и партнеров удалось привлечь 22 млрд грн.

Среди источников финансирования он назвал Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (Фонд ликвидации), а также три программы при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

По его словам, подача заявок на получение финансирования, а также мониторинг и аудит по выполнению утвержденных проектов будет происходить в государственной электронной системе управления восстановлением DREAM, к этому процессу будут привлекаться эксперты ПРООН и Агентства восстановления и развития инфраструктуры.

— Восстановление начинается с общин, ведь именно на локальном уровне человек должен получить доступ к базовым услугам, которые обеспечивают его жизнедеятельность. Лидерство в восстановлении — это ответственность, поэтому на центральном, региональном и локальном уровнях наша команда уделяет значительное внимание прозрачности и подотчетности восстановления, — сказал Кубраков.

Министр уточнил, что в рамках первого транша из Фонда ликвидации регионы получат 6,6 млрд грн на реализацию 157 проектов, из которых 44% — это капремонты многоквартирных домов, а остальные — объектов социальной и критической инфраструктуры, школ, садиков, восстановление водоснабжения и водоотведения.

В ближайшее время Агентство восстановления получит из Фонда ликвидации 3,6 млрд грн на реализацию 44 проектов восстановления жилых домов, критической инфраструктуры и социальных объектов.

Кроме того, почти 4,5 млрд грн остатков кредитных средств ЕИБ будут переданы как субвенция из госбюджета для проектирования, строительства и восстановления объектов общественного назначения, социальной сферы, культурного наследия, ЖКХ, а также других объектов, имеющих влияние на жизнедеятельность населения. ОВА могут подать свои предложения по финансированию проектов за счет субвенции до 19 июля 2023 года.

Также в рамках Чрезвычайной кредитной программы по восстановлению Украины от ЕИБ в 2023-2024 годах планируется профинансировать 71 проект на сумму 3 млрд грн. Они уже прошли конкурсный отбор, поэтому готовится проект решения правительства, и общины получат финансирование в ближайшие недели.

Ранее Кабмин утвердил распределение в 2023 году субвенции местным бюджетам в рамках Программы по восстановлению Украины в объеме 5,3 млрд грн на финансирование 109 проектов общин, которые прошли конкурсный отбор по процедуре, согласованной с ЕИБ. Дополнительно прорабатываются предложения по распределению 4,1 млрд грн.

Источник : Мининфраструктуры

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