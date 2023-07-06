На валютном рынке Украины существенно вырос спрос на доллары

По итогам прошлой недели на межбанковском валютном рынке Украины произошел значительный рост спроса на доллары, сообщил член Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

— Существенное сокращение предложения иностранной валюты на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне относительно устойчивого спроса на нее обусловило увеличение чистой продажи иностранной валюты НБУ с целью сбалансирования рынка до $520 млн на прошлой неделе (по сравнению с $428 млн неделей ранее), — уточнил он.

По его словам, объем наличной иностранной валюты вне банков продолжает расти на уровне около $1 млрд в месяц ($5,2 млрд за январь-май 2023 года).

Данилишин отметил, что весомую поддержку международным резервам Украины обеспечит поступление в общий фонд госбюджета второго транша от МВФ в объеме $890 млн.

— Соответствующие средства были получены по результатам успешного первого пересмотра программы расширенного финансирования. Сейчас Украина получила уже $3,59 млрд от МВФ. Общее финансирование по программе составляет $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ), — напомнил банкир.

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