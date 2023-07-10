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Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Евро в обменниках подешевел: курс валют в Украине 10 июля

євро
Фото: Pixabay

В понедельник, 10 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,82 грн/€1. Это на 2 копейки меньше, чем до выходных.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 10.07.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,85 40,85
Доллар 36,6 37,2

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,10 41,20
Доллар 36,70 37,60

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,80 41,00
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,30
Доллар 36,70 37,50

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,05 41,05
Доллар 36,70 37,40
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