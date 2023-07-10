Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро в обменниках подешевел: курс валют в Украине 10 июля
В понедельник, 10 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,82 грн/€1. Это на 2 копейки меньше, чем до выходных.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 10.07.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,85
|40,85
|Доллар
|36,6
|37,2
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,10
|41,20
|Доллар
|36,70
|37,60
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,80
|41,00
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,30
|Доллар
|36,70
|37,50
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,05
|41,05
|Доллар
|36,70
|37,40
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