Перекредитование: новый продукт от Банка Кредит Днепр для украинцев

Банк Кредит Днепр предложил украинцам воспользоваться новой услугой – кредитом Рефинанс.

Перекредитование от Банка Кредит Днепр позволяет объединить до четырех кредитов в разных банках в одну программу на лучших условиях без дополнительных сопутствующих платежей.

Такое объединение уменьшает кредитный груз для заемщика и дает возможность получить дополнительные средства на текущие нужды.

Также, в отличие от нескольких кредитов в различных финансовых учреждениях, не придется следить за сроками уплаты в четырех учреждениях сразу, проверять суммы очередных платежей, контролировать остатки задолженности, иметь несколько мобильных приложений и т. д.

Сумма кредита Рефинанс от Банка Кредит Днепр может достигать 500 тыс. грн, срок кредитования составляет от 1 года до 5 лет, процентная ставка – 0,001% годовых, ежемесячная комиссия – от 3% до 4,5% от суммы задолженности. Также отсутствуют дополнительные сопутствующие расходы, типа разовой комиссии или страхования.

Дополнительно к сумме кредита для погашения кредитов в других финансовых учреждениях Банк Кредит Днепр может также предоставить кредитные средства на текущие потребности клиента, что значительно улучшит уровень жизни клиентов и удобство расчетов.

Кредит Рефинанс может получить каждый гражданин Украины в возрасте от 22 до 60 лет со стабильным источником доходов. Для оформления перекредитования необходимы паспорт и ИНН.

Чтобы получить кредит, необходимо оставить заявку на сайте или посетить любое отделение Банка Кредит Днепр.

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