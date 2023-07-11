Перекредитование: новый продукт от Банка Кредит Днепр для украинцев
Банк Кредит Днепр предложил украинцам воспользоваться новой услугой – кредитом Рефинанс.
Перекредитование от Банка Кредит Днепр позволяет объединить до четырех кредитов в разных банках в одну программу на лучших условиях без дополнительных сопутствующих платежей.
Такое объединение уменьшает кредитный груз для заемщика и дает возможность получить дополнительные средства на текущие нужды.
Также, в отличие от нескольких кредитов в различных финансовых учреждениях, не придется следить за сроками уплаты в четырех учреждениях сразу, проверять суммы очередных платежей, контролировать остатки задолженности, иметь несколько мобильных приложений и т. д.
Сумма кредита Рефинанс от Банка Кредит Днепр может достигать 500 тыс. грн, срок кредитования составляет от 1 года до 5 лет, процентная ставка – 0,001% годовых, ежемесячная комиссия – от 3% до 4,5% от суммы задолженности. Также отсутствуют дополнительные сопутствующие расходы, типа разовой комиссии или страхования.
Дополнительно к сумме кредита для погашения кредитов в других финансовых учреждениях Банк Кредит Днепр может также предоставить кредитные средства на текущие потребности клиента, что значительно улучшит уровень жизни клиентов и удобство расчетов.
Кредит Рефинанс может получить каждый гражданин Украины в возрасте от 22 до 60 лет со стабильным источником доходов. Для оформления перекредитования необходимы паспорт и ИНН.
Чтобы получить кредит, необходимо оставить заявку на сайте или посетить любое отделение Банка Кредит Днепр.
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