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Экономика
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Александр Кацуба: Реформа антимонопольного регулирования – обязательное условие для изменений в украинской энергетике

Олександр Кацуба

Без перезагрузки антимонопольного законодательства и Антимонопольного комитета Украине не удастся привлечь инвестиции, необходимые для обновления и развития украинской энергетики.

Об этом в своей колонке написал эксперт в сфере энергетики и предприниматель Александр Кацуба.

На конференции по восстановлению Украины в Лондоне правительство представило план увеличения энергогенерации в 7 раз, добычи нефти в 6,5 раз, а газа — в 4 раза до 2050 года.

По мнению Кацубы, для реализации этих планов государство должно разрешить работать на энергорынке малым и средним предприятиям, а также иностранным инвесторам. А это невозможно без преодоления региональных и национальных монополий.

Кацуба убежден, что чем больше частной добычи и генерации будет, тем лучше для долгосрочных перспектив отрасли, а для этого нужно, чтобы Антимонопольный комитет выполнял свою роль по обеспечению конкуренции.

— В Украине много говорят о монополиях на рынках электроэнергетики, но существование государственных монополий (или предприятий с ощутимой рыночной властью) на рынке газа и нефти также мешает развивать соответствующие рынки, — резюмирует предприниматель.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.

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Энергетика, Закон
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