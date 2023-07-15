На замену старым и изношенным: НБУ вводит в обращение новые банкноты 1 000 грн
Национальный банк Украины с 20 июля выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 грн образца 2019 года — с подписью главы НБУ Андрея Пышного и отображением на них года выпуска.
Это плановый выпуск банкнот на замену изношенных и поврежденных. Они будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами этого номинала, выпущенных ранее.
Купюра номиналом 1 000 грн впервые появилась в обращении 25 октября 2019 года. Сперва выпустили 5 млн штук, а в дальнейшем планировалось ориентироваться на заказы от банков и потребности экономики Украины.
На купюре изображен украинский философ и ученый Владимир Иванович Вернадский, который также является одним из основателей Украинской академии наук и ее первым президентом.
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