Сергей Токарев анонсировал бесплатный тренинг по бизнесу от профессора из Беркли: дата и как подать заявку

SET University запускает набор на бесплатный трехдневный тренинг для украинок – Leading with Confidence in the AI World. Тренинг стартует в Киеве в офлайн-режиме 30 августа. Курс будет проведен совместно с UC Berkeley Fisher Center for Business Analytics при Калифорнийском университете Беркли, который занимает 4-е место в списке лучших университетов мира.

Об этом на своей странице в Facebook написал основатель компании Roosh и SET University Сергей Токарев.

— Я хорошо знаю, что мужчины все еще доминируют в технологическом секторе, и хочется изменить эту тенденцию. Поэтому сейчас вкладываемся в качественное образование и мотивацию для женщин – с последними практиками в сфере обработки данных и, конечно, привлечением ИИ в работу специалисток, – пишет Сергей Токарев.

Курс является частью программы Berkeley Alliance for Inclusive AI и направлен на то, чтобы помочь украинским участницам расти профессионально с помощью современных технологий и работы с любыми данными. После прохождения курса участницы получат сертификат бизнес-школы UC Berkeley Fisher Center for Business Analytics.

— Сейчас мы приглашаем украинских женщин, которые возглавляют социально ориентированные проекты в экономической или благотворительной сферах, а также тех, кто пострадал от войны или был внутренне перемещенным, а также женщин-представительниц Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и Сил специальных операций, принять участие в программе, – пишет в своем Facebook президент SET University Ирина Вольницкая.

В курс будет включено разъяснение необходимости быстрой, точной, экономной и этической аналитики

Тренинг проведет Готье Вассер, профессор и директор Центра бизнес-аналитики Фишера – эксперт по анализу данных и цифровой трансформации. Вассер обучает бизнес-лидеров, как использовать науку о данных и аналитику для построения и внедрения бизнес-стратегий. Профессор входит в преподавательский состав SET University в качестве приглашенного профессора и члена академического совета.

Заявки на участие в тренинге принимаются до 18 августа.

В SET University рассказывают, что Leading with Confidence in the AI World – первый воркшоп в рамках партнерства с Fisher Center for Business Analytics. В будущем планируется провести еще ряд воркшопов и долгосрочную программу по инновациям и предпринимательству.

Также основатель технологического университета Сергей Токарев рассказал о запуске в SET University двух магистерских программ Cyber Defense и Computer Science and Innovation Engineering. В рамках дипломной работы магистры должны будут создать собственный стартап и валидировать его в университетском акселераторе.

В целом же это междисциплинарные образовательные программы, разработанные с учетом актуальных потребностей рынка. Студенты будут изучать киберзащиту, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, менеджмент, управление проектами и блокчейн.

Академические программы разработаны как для управленцев и тимлидов, которые стремятся усилить экспертизу, так и для инноваторов, которые стремятся создать собственные технологические проекты. Также программы подойдут для разработчиков программного и аппаратного обеспечения и нетехнических специалистов, которые хотят структурировать имеющиеся знания и навыки.

— За все время полномасштабного вторжения Украина неоднократно подтверждала свой статус технологического государства. А команда SET будет работать над тем, чтобы эта тенденция не угасала, а продолжалась благодаря новому образованному поколению предпринимателей и специалистов, – пишет Токарев.

SET University — украинское учебное заведение, которое предоставляет высшее образование будущим лидерам технологической индустрии. SET University сочетает современный подход к образованию с фокусом на технологиях и предпринимательстве. С начала войны команда SET сосредоточилась на доступности актуального ІТ-образования для всех украинцев, поддержке стартапов и гуманитарной помощи.

