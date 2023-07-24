Евро подешевел еще на 33 копейки: курс валют в Украине на 24 июля
Национальный банк Украины продолжает снижать курс евро относительно украинской гривны. На понедельник, 24 июля, финрегулятор установил его на уровне 40,66 грн/€.
То есть евровалюта подешевела по сравнению с предыдущим банковским днем еще на 33 копейки.
Официальный курс американского доллара стабилен уже больше года, то есть с конца июля, когда НБУ зафиксировал его на уровне 36,57 грн/$.
Стоимость валюты в обменниках украинских банков отличается от курса, установленного НБУ.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,55
|41,55
|Доллар
|36,55
|37,15
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,8
|41,9
|Доллар
|36,6
|37,55
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41
|42,2
|Доллар
|36,7
|37,3
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,8
|41,9
|Доллар
|36,7
|37,45
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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