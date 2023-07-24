Евро подешевел еще на 33 копейки: курс валют в Украине на 24 июля

Национальный банк Украины продолжает снижать курс евро относительно украинской гривны. На понедельник, 24 июля, финрегулятор установил его на уровне 40,66 грн/€.

То есть евровалюта подешевела по сравнению с предыдущим банковским днем еще на 33 копейки.

Официальный курс американского доллара стабилен уже больше года, то есть с конца июля, когда НБУ зафиксировал его на уровне 36,57 грн/$.

Стоимость валюты в обменниках украинских банков отличается от курса, установленного НБУ.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,55 41,55 Доллар 36,55 37,15

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,8 41,9 Доллар 36,6 37,55

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 40,04 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 41 42,2 Доллар 36,7 37,3

Курс валют в УкрСиббанке:

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