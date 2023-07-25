Падение евро замедлилось: курс валют от НБУ на 25 июля

Нацбанк Украины установил официальный курс евро на вторник, 25 июля, на уровне 40,58 грн/€.

То есть за день евровалюта подешевела в Украине еще на 8 копеек (курс накануне — 40,66 грн/€).

Курс американского доллара неизменен уже больше года и составляет на сегодня 36,57 грн/$.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается от официального курса.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,4 41,4 Доллар 36,55 37,15

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,7 41,8 Доллар 36,65 37,55

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 40,04 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 41 42,2 Доллар 36,7 37,5

Курс валют в УкрСиббанке:

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