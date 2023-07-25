Падение евро замедлилось: курс валют от НБУ на 25 июля
Нацбанк Украины установил официальный курс евро на вторник, 25 июля, на уровне 40,58 грн/€.
То есть за день евровалюта подешевела в Украине еще на 8 копеек (курс накануне — 40,66 грн/€).
Курс американского доллара неизменен уже больше года и составляет на сегодня 36,57 грн/$.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается от официального курса.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,4
|41,4
|Доллар
|36,55
|37,15
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,7
|41,8
|Доллар
|36,65
|37,55
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41
|42,2
|Доллар
|36,7
|37,5
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,7
|41,8
|Доллар
|36,75
|37,45
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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