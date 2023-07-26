Гривна укрепилась к евро еще на 18 копеек: курс валют в Украине на 26 июля
На среду, 26 июля, Нацбанк Украины установил официальный курс евро по отношению к гривне на уровне 40,4 грн/€.
Таким образом национальная валюта укрепилась еще на 18 копеек.
Американский доллар, как и год назад, неизменен — 36,57 грн/$.
В обменниках банков стоимость валюты отличается от официального курса.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,6
|41,6
|Доллар
|36,6
|37,2
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,7
|41,8
|Доллар
|36,65
|37,55
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41
|42,2
|Доллар
|36,9
|37,7
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,7
|41,8
|Доллар
|36,75
|37,45
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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