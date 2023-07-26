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Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

Гривна укрепилась к евро еще на 18 копеек: курс валют в Украине на 26 июля

Гривна укрепилась к евро еще на 18 копеек: курс валют в Украине на 26 июля
Фото: Depositphotos

На среду, 26 июля, Нацбанк Украины установил официальный курс евро по отношению к гривне на уровне 40,4 грн/€.

Таким образом национальная валюта укрепилась еще на 18 копеек.

Американский доллар, как и год назад, неизменен — 36,57 грн/$.

В обменниках банков стоимость валюты отличается от официального курса.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,6 41,6
Доллар 36,6 37,2

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,7 41,8
Доллар 36,65 37,55

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41 42,2
Доллар 36,9 37,7

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,7 41,8
Доллар 36,75 37,45
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанк, Монобанк, Райффайзен БанкУкрСиббанк

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