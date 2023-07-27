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Марта Бондаренко, редактор ленты

Евро в обменниках подорожало: курс валют в Украине 27 июля

долар
Фото: Pixabay

Сегодня, 27 июля, Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 5 коп. — до 40,45 грн.

Официальный курс американского доллара остается без изменений — 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 27.07.2023:

Курс валют в Украине на 27.07.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,75 41,75
Доллар 36,80 37,40

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,80 41,80
Доллар 36,80 37,80

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,55 37,45

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,00 42,20
Доллар 36,90 37,70

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,75 41,85
Доллар 36,80 37,50
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Украине, Курс доллара, Ощадбанк, ПриватБанк
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Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

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