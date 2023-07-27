Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро в обменниках подорожало: курс валют в Украине 27 июля
Сегодня, 27 июля, Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 5 коп. — до 40,45 грн.
Официальный курс американского доллара остается без изменений — 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 27.07.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,75
|41,75
|Доллар
|36,80
|37,40
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,80
|41,80
|Доллар
|36,80
|37,80
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,55
|37,45
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,00
|42,20
|Доллар
|36,90
|37,70
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,75
|41,85
|Доллар
|36,80
|37,50
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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