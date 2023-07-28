Марта Бондаренко, редактор ленты
Перед выходными евро и доллар подорожали: курс валют в Украине 28 июля
Национальный банк Украины на 28 июля официальный курс евро установил на уровне 40,72 грн, что на 27 коп. дороже, чем днем ранее.
Официальный курс американского доллара остается без изменений — 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 27.07.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,00
|42,00
|Доллар
|36,90
|37,50
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,10
|42,20
|Доллар
|36,95
|37,95
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,55
|37,45
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,40
|42,40
|Доллар
|37,00
|37,90
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Євро
|40,90
|42,00
|Доллар
|36,90
|37,70
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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