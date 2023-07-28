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Марта Бондаренко, редактор ленты

Перед выходными евро и доллар подорожали: курс валют в Украине 28 июля

курс євро
Фото: Pixabay

Национальный банк Украины на 28 июля официальный курс евро установил на уровне 40,72 грн, что на 27 коп. дороже, чем днем ранее.

Официальный курс американского доллара остается без изменений — 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 27.07.2023:

Курс валют в Украине на 28.07.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,00 42,00
Доллар 36,90 37,50

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,10 42,20
Доллар 36,95 37,95

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,55 37,45

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,40 42,40
Доллар 37,00 37,90

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Євро 40,90 42,00
Доллар 36,90 37,70
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Украине, Курс доллара
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