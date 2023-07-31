Налогообложение дохода с платежной системы WISE: что нужно знать предпринимателю в 2023 году

Wise — популярная онлайн-система международных денежных переводов с прямой конвертацией валют по нефиксированному курсу. Через систему удобно получать деньги как из-за границы, так и отправлять их из Украины.

Кроме того, украинские физические лица-предприниматели (ФЛП), сотрудничающие с иностранными клиентами, тоже пользуются платежной системой, чтобы получать плату за свою работу.

Факты ICTV узнавали, как облагается налогом доход с Wise в 2023 году и что нужно знать ФЛП.

Налогообложение дохода с Wise в 2023 году

Украинцы, постоянно проживающие на территории Украины, то есть налоговые резиденты, имеют право осуществлять внешнеэкономическую деятельность, если они зарегистрированы как предприниматели.

То есть, если у вас открыт ФЛП, вы законно можете сотрудничать с иностранными клиентами и компаниями и получать от них прибыль. Кроме того, вы вправе открывать счета в финансовых учреждениях других стран.

В мае 2023 года Государственная налоговая служба опубликовала разъяснение, в котором говорится о налогообложении доходов ФЛП от иностранных клиентов, в частности, начисленных на платежную систему Wise.

— Постановлением правления НБУ от 02 января 2019 №5 утверждено Положение о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, которое определяет меры защиты, введенные НБУ, порядок их применения, — говорится в разъяснении ГНС.

Согласно п. 16 раздела I этого положения, расчеты по внешнеэкономическим операциям осуществляются исключительно через счета в банках.

А пунктом 23 предусмотрено, что денежные средства от иностранцев за любые товары (услуги, продукция, работа, права интеллектуальной собственности), предоставляемые ФЛП-украинцем, подлежат зачислению на счет ФЛП в Украине в банке. То есть ФЛП могут открывать счета в иностранных финансовых учреждениях и получать на них прибыль.

Однако есть одно но. В разъяснении говорится, что средства по операциям резидентов, в частности по экспорту товаров (услуг), подлежат зачислению на счета резидентов в банках Украины.

То есть средства ФЛП, полученные по внешнеэкономическим контрактам и зачисленные на счет системы Wise, а не на счет в украинском банке, не включаются в состав дохода ФЛП.

Соответственно, средства на счете Wise облагаются налогом по правилам, предусмотренным для физлиц. А это 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора.

Таким образом, налоговая классифицирует полученные средства в Wise от продажи любых услуг и товаров как иностранные доходы.

— Чтобы ФЛП мог облагать налогом доходы по своей ставке и проценту единого налога, он обязательно должен получать деньги на счет в украинском банке. Поскольку все доходы, полученные на Wise, облагаются налогом 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора.

Если коротко, то политика ГНС такова:

если средства ФЛП зачислены на валютный счет ФЛП, открытый в Украине, то уплачивается единый налог;

если доход зачислен на Wise, то такие средства считаются иностранными доходами и уплачиваются 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Что скажет эксперт

— Если ФЛП получает доход от иностранных клиентов на свой счет в украинском банке, то эти деньги автоматически перечисляются в гривну по официальному курсу к иностранной валюте, установленному Нацбанком на дату получения дохода от продажи товаров, выполнения работ или предоставления услуг. Такие доходы ФЛПам разрешается облагать налогом по упрощенной системе налогообложения, — говорит налоговый консультант, консультант по инвестированию Ирина Гончарук.

А если ФЛП получает иностранный доход не на свой предпринимательский банковский счет (т. е. на счет в Wise), он должен уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 18% и установленный военный сбор 1,5% (это предусмотрено ст. 167 Налогового кодекса Украины ).

За снижение или несвоевременную уплату налогов возможны штрафные санкции.

Тем, кто решил задекларировать свои доходы, полученные от деятельности за границей, и уплатить с них налоги, налоговый консультант советует перевести средства на банковский счет, открытый в украинском банке.

Если такие средства останутся на счетах в иностранных платежных системах, налоговики могут начислить налоги, и вместо 5% вы заплатите 18%.

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