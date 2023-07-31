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Экономика
Анна Голишевская, редактор ленты

Как влияет ФЛП на пенсию: объясняет эксперт

ФОП
Фото: Unsplash

В Украине предприниматели, достигшие пенсионного возраста, имеют право на назначение пенсии по возрасту, хотя порядок ее начисления несколько отличается от порядка расчета пенсий наемным работникам. Как влияет ФЛП на пенсию – читайте в материале.

Как влияет ФЛП на пенсию: мнение бухгалтера

По словам бухгалтера Татьяны Гресько, ФЛП достигнув пенсионного возраста имеет право на пенсию, но есть нюансы. Пенсионные выплаты в таком случае будут равны ЕСВ.

То есть, размер пенсии зависит от:

  • страхового стажа (периоды за которые вы платили ЕСВ);
  • размера уплаченного ЕСВ.

Если вы наемный работник, такой взнос за вас платит работодатель. И чем больше размер заработной платы, тем больше размер взноса.

Предприниматели упрощенной системы налогообложения платят минимальный размер взноса. В 2023 году это ежемесячно 1474 грн.

Вправе предприниматели платить и больший размер такого взноса. Однако, по словам эксперта, она таких не встречала.

Как влияет ФЛП на пенсию во время военного положения

С марта 2022 года, на период военного положения, была введена льгота по добровольной уплате взноса. Предприниматели получили право выбирать: платить или не платить. Значительное количество предпринимателей воспользовалось таким правом и не платило взнос.

Соответственно страховой стаж за этот период не начисляется. Для того чтобы в 2023 году стать пенсионером в 60 лет, нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа.

Страховой стаж можно докупить путем добровольного участия в системе социального страхования. Итак, если вы в течение 30 лет платил ЕСВ не меньше минимального размера (как предприниматель или были наемным лицом и за вас платил работодатель) – имеете право на пенсионные выплаты.

Что касается ФЛП, то можно заключить, что скорее всего, пенсия будет минимальна, поскольку ЕСВ чаще всего предприниматели платят минимальный. Если же вы хотите проверить свои сведения о стаже и доходах, которые будут учитываться для пенсии, это можно сделать:

  • на сайте Пенсионного фонда в своем электронном кабинете;
  • получить справку в приложении Дія.
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