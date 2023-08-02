НБУ принял решение о ликвидации банка Конкорд

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО АКБ Конкорд и его ликвидации с 1 августа 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение принято согласно ст. 77 закона О банках и банковской деятельности в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, НБУ оштрафовал банк на 400 тыс. грн за несопровождение перевода средств необходимой информацией о получателе перевода средств и информацией о плательщике (инициаторе перевода).

Доля финучреждения составляла 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Как сообщили в НБУ, Банк Конкорд не обеспечил функционирование надлежащей системы управления рисками, не предоставил на запросы инспекционной группы достоверной информации, необходимой для осуществления надзора, ненадлежащим образом выполнял обязанность разрабатывать и внедрять внутренние документы в сфере финансового мониторинга.

— К тому же в течение последних двух лет Национальный банк по результатам осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ за совершенные Банком нарушения применил к Банку такие меры воздействия, как наложение штрафа в общем размере 60,4 млн грн и письменное предостережение, — заявили в НБУ.

Возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2023 года составила 1 млрд 116,25 млн грн.

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