Приватбанк автоматически продлил срок действия карт еще на 2 года

С 1 августа государственный Приватбанк продлевает период использования всех карт на 24 месяца.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Не нужно обращаться в банк для перевыпуска карты — они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карте.

По картам с продленным сроком доступны следующие операции:

оплата в магазинах по POS-терминалу;

снятие наличных в банкоматах;

операции в Приват24;

пополнение счета (любым удобным способом).

Для оплат в интернете создайте Digital-карту в Приват24 и перечислите на нее средства.

Фото: Приватбанк

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