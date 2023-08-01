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Приватбанк автоматически продлил срок действия карт еще на 2 года

Приватбанк

С 1 августа государственный Приватбанк продлевает период использования всех карт на 24 месяца.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Не нужно обращаться в банк для перевыпуска карты — они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карте.

По картам с продленным сроком доступны следующие операции:

  • оплата в магазинах по POS-терминалу;
  • снятие наличных в банкоматах;
  • операции в Приват24;
  • пополнение счета (любым удобным способом).

Для оплат в интернете создайте Digital-карту в Приват24 и перечислите на нее средства.

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Фото: Приватбанк

Банк, ПриватБанк
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