Марта Бондаренко, редактор ленты
Приватбанк автоматически продлил срок действия карт еще на 2 года
С 1 августа государственный Приватбанк продлевает период использования всех карт на 24 месяца.
Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.
Не нужно обращаться в банк для перевыпуска карты — они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карте.
По картам с продленным сроком доступны следующие операции:
- оплата в магазинах по POS-терминалу;
- снятие наличных в банкоматах;
- операции в Приват24;
- пополнение счета (любым удобным способом).
Для оплат в интернете создайте Digital-карту в Приват24 и перечислите на нее средства.
Фото: Приватбанк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео