Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро снова растет: курс валют в Украине 1 августа
Во вторник, 1 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,32 грн/€1. Это на 6 копеек больше, чем день назад.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 01.08.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,7
|41,7
|Доллар
|36,72
|37,32
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,70
|41,70
|Доллар
|36,70
|37,70
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,30
|41,50
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|42,10
|Доллар
|36,80
|37,70
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,70
|41,80
|Доллар
|36,85
|37,60
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео