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Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Евро снова растет: курс валют в Украине 1 августа

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

Во вторник, 1 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,32 грн/€1. Это на 6 копеек больше, чем день назад.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 01.08.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,7 41,7
Доллар 36,72 37,32

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,70 41,70
Доллар 36,70 37,70

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,30 41,50
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 42,10
Доллар 36,80 37,70

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,70 41,80
Доллар 36,85 37,60
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс доллара
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