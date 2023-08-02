Украина, даже несмотря на подрыв ГЭС, может выйти на рост ВВП в 2023 году — Минэкономики

Министерство экономики предполагает, что поспешило, ухудшив прогноз роста ВВП после уничтожения оккупантами Каховской АЭС.

Об этом сказала директор Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики Наталья Горшкова.

Она напомнила, что сначала министерство прогнозировало рост ВВП на 3,2% в 2023 году, однако в июне из-за подрыва Каховской ГЭС и пессимистических прогнозов урожая его скорректировали до 2,8%.

— Видимо, мы поспешили. Сейчас в рабочих расчетах мы видим в этом году возможность выйти на реальный рост 5%. Будем ли мы пересматривать (прогноз, — Ред.) в сторону большего оптимизма, я не уверена, поскольку риски остаются достаточно значительными. Мы — часть бюджетного процесса, и не хотели бы каждый раз, как на качелях, пересматривать базу для формирования бюджета, — сказала она на экспертном мероприятии Центра экономической стратегии.

По текущим прогнозам министерства, в 2024 году экономика Украины должна восстановиться еще на 5%.

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