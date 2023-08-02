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Как снять наличные деньги с карты Monobank в банкомате Приватбанка
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Экономика
Анна Голишевская, редактор ленты

Как снять наличные деньги с карты Monobank в банкомате Приватбанка

Де зняти гроші з картки Монобанк
Фото: Unsplash

Monobank –  это первый банк в Украине, который работает только в режиме онлайн. Так как банкоматов Монобанка не существует, многих волнует вопрос, как и где снять деньги с карточки без комиссии.

Где снять деньги с карты Монобанк и какая будет комиссия – смотрите в материале Фактов ICTV.

Можно ли снять деньги с карты Монобанк в банкомате Приватбанк: какая будет комиссия

Если с гривневой карты вы снимаете наличку в банкоматах тех банков, которые не являются партнерами Монобанка, то будет сниматься комиссия в размере 0,5% от суммы. Поэтому снять деньги с карты Монобанк в банкомате Приватбанк можно, нужно иметь при этом пластиковую карточку.

Помните о том, что комиссия может увеличиться до 5%, если вы будете снимать сумму, которая превышает остаток ваших средств на карте, и если вы используете кредитный лимит.

Если у вас белая карта Монобанк, то снять с нее деньги можно без комиссии в банкомате любого украинского банка.

Если с белой карты вы снимаете больше 50 тыс. грн, то комиссия –  0,9%. Также без комиссии при наличии такой карты и паспорта можно снять деньги в кассах банков Универсал и А-Банк.

Можно ли снять деньги с Monobank без карты

Бывают ситуации, когда срочно нужны наличные, а карта – дома. Если в Приватбанке такая опция существует, то в Моно –  нет. Без карты снять деньги с банкомата вы не сможете. Если вам необходимы наличные, вы можете снять деньги в другом месте.

Без карты можно снять деньги с карты Монобанка в различных супермаркетах. Например, в Сильпо, VARUS и Форе.

Если вы в дороге, и поблизости нет подходящих супермаркетов, то снять деньги можно на некоторых заправках. Снимите наличку на WOG или OKKO. Сделать это вы сможете только при одном условии, –  если на смартфоне есть технология NFC.

Так, если у вас есть система платежей Apple Pay, Google Pay или Mi Pay, вы можете снять деньги на заправке:

  • для этого необходимо купить любой товар на кассе и расплатиться за него смартфоном;
  • скажите продавцу о желании снять деньги со счета;
  • подтвердите действие (введите PIN-код);
  • заберите деньги.
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Как снять наличные деньги с карты Monobank в банкомате Приватбанка

Банк, монобанк, ПриватБанк
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