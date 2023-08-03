Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро минимально подорожал: курс валют в Украине 3 августа
В четверг, 3 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,15 грн/€1. Это на 2 копейки дороже, чем день назад.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 03.08.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Євро
|40,55
|41,55
|Долар
|36,67
|37,27
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Євро
|40,85
|41,85
|Долар
|36,75
|37,75
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Євро
|40,10
|41,35
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Євро
|40,80
|42,10
|Долар
|36,80
|37,70
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Євро
|40,55
|41,65
|Долар
|36,90
|37,60
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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