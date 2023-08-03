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Экономика
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Евро минимально подорожал: курс валют в Украине 3 августа

Евро минимально подорожал: курс валют в Украине 3 августа
Фото: Pixabay

В четверг, 3 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,15 грн/€1. Это на 2 копейки дороже, чем день назад.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 03.08.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Євро 40,55 41,55
Долар 36,67 37,27

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Євро 40,85 41,85
Долар 36,75 37,75

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Євро 40,10 41,35
Долар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Євро 40,80 42,10
Долар 36,80 37,70

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Євро 40,55 41,65
Долар 36,90 37,60
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют в Украине, Курс доллара
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