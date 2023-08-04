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Анна Голишевская, редактор ленты

Что известно о выплатах от ООН в 13200 гривен и как ее получить: инструкция

Переселенці
Фото: Unsplash

ООН оказывает денежную помощь украинцам, которые пострадали в результате военных действий и отвечают критериям уязвимости, чтобы удовлетворить их первоочередные потребности. Однако какова сейчас сумма помощи и можно ли еще зарегистрироваться на выплаты в 13200 гривен – читайте в материале Фактов.

Что за выплата от ООН 13200 и что о ней известно

Факты ICTV связались с сотрудниками УВКБ ООН. Как пояснили в международной организации, программа выплачивала 13 200 гривен людям, которые регистрировались в 2022 году с сентября по декабрь включительно.

Организация выплачивала средства не за три месяца (6600), а сразу за полгода (13200).

Полную сумму выплачивали для того, чтобы переселенцы могли лучше подготовиться к зиме. Сейчас в ООН предоставляются средства в сумме 6600.

Кто может получить помощь от ООН: список

Вы можете обратиться к пунктам сбора данных, если ваша семья:

  • не получала ранее пособия от международных организаций;
  • имеет доход менее 5400 грн на человека;
  • относится к определенным категориям и критериям уязвимости.

Вы должны соответствовать следующим критериям уязвимости:

  1. Переселенцы, переместившиеся после 24.02.22. Лица, которые не перемещались после 24.02.2022, но пострадали от военных действий в таких областях, как Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Херсонская, Николаевская (список может быть дополнен).
  2. Люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, но вернулись к постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).
  3. Семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше).
  4. Семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет.
  5. Семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей.
  6. Приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Все эти критерии по возможности должны быть документально подтверждены. Для подачи заявления вам необходимо обратиться в пункты регистрации в своем городе или области. Адреса и график работы пунктов регистрации можно посмотреть по ссылке.

На официальном сайте Право на захист вы найдете актуальные графики и адреса всех пунктов регистрации.

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