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Анастасия Кожушко, редактор ленты

С 1 октября в Украине возобновят штрафы за торговлю без кассовых аппаратов

касовий апарат
Фото: Depositphotos

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что с первого октября в Украине снова будут штрафовать за торговлю без кассовых аппаратов, сообщает Украинское Радио.

Он отметил, что возвращение штрафов предусмотрено принятым Верховной Радой закон, который вступил в силу 1 августа 2023 года.

– Что касается проверок налогоплательщиков, то я хочу обратиться к предприятиям торговли относительно установления кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановку этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены, – подчеркнул Гетманцев.

По его словам, проверки касаются определенных групп налогоплательщиков, в частности предприятий, продающих подакцизные товары: водку, табак, топливо, электроэнергию. А также – банковских и финансовых учреждений и игорного бизнеса.

Гетманцев рассказал, что уже на днях будет принят план налоговых проверок.

– И до конца года проверят все предприятия. Мы обеспечим законную деятельность “белых” операторов и ликвидируем “черных”, – отметил депутат.

Напомним, с 1 января 2022 года кассовые аппараты для ФЛП некоторых групп стали обязательными. Предприниматели должны использовать в своей деятельности либо регистраторы расчетных операций (РРО), либо программные регистраторы расчетных операций (ПРРО).

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