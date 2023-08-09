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Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Евро резко подешевело: курс валют в Украине на 9 августа

курс євро
Фото: Pixabay

В среду, 9 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,01 грн/€1. Это на 15 копеек меньше, чем вчера.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 09.08.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,4 41,4
Доллар 36,75 37,35

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,75 41,75
Доллар 36,85 37,77

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,15 41,40
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 42,10
Доллар 36,80 37,70

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,65 41,75
Доллар 36,95 37,60
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Долари

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара
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