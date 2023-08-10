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Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Стоимость евро снова выросла: курс валют в Украине на 10 августа

Стоимость евро снова выросла: курс валют в Украине на 10 августа
Фото: Depositphotos

В четверг, 10 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,12 грн/€1. Это на 11 копеек дороже, чем накануне.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 10.08.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,4 41,4
Доллар 36,7 37,3

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,75 41,75
Доллар 36,85 37,77

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,45
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 41,70
Доллар 36,80 37,70

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,65 41,75
Доллар 36,95 37,65
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Долари

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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