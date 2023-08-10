Стоимость евро снова выросла: курс валют в Украине на 10 августа
В четверг, 10 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,12 грн/€1. Это на 11 копеек дороже, чем накануне.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 10.08.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,4
|41,4
|Доллар
|36,7
|37,3
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,75
|41,75
|Доллар
|36,85
|37,77
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,45
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|41,70
|Доллар
|36,80
|37,70
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,65
|41,75
|Доллар
|36,95
|37,65
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский