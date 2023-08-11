Доллар и евро перед выходными подорожали: курс валют в Украине на 11 августа
В пятницу, 11 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,28 грн/€. Это на 17 копеек дороже, чем в четверг.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$.
Какой курс валют в банках Украины 11.08.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,45
|41,45
|Доллар
|36,75
|37,35
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,90
|41,90
|Доллар
|36,90
|37,85
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,55
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|41,90
|Доллар
|36,80
|37,70
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,70
|41,75
|Доллар
|37,00
|37,00
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко