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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Доллар и евро перед выходными подорожали: курс валют в Украине на 11 августа

євро
Фото: Pixabay

В пятницу, 11 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,28 грн/€. Это на 17 копеек дороже, чем в четверг.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$.

Какой курс валют в банках Украины 11.08.2023:

Курс валют в Украине на 11.08.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,45 41,45
Доллар 36,75 37,35

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,90 41,90
Доллар 36,90 37,85

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,55
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 41,90
Доллар 36,80 37,70

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,70 41,75
Доллар 37,00 37,00
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют в Украине
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Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

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