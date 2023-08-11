Украинские защитники получили полную партию из 200 крупнокалиберных пулеметов в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов

Сеть ОККО и Фонд Повернись живим передали подразделениям терробороны первую партию оружия – 200 крупнокалиберных пулеметов, закупленных благодаря инициативе ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов.

СЕО ОККО Василий Даныляк отмечает, что комплектация крупнокалиберными пулеметами – это только первый из этапов в рамках этого проекта, далее на очереди – 300 минометов и 100 автоматических гранатометов.

— Инициатива продолжается, остальное оружие в процессе. Спасибо всем нашим клиентам, которые переходят на горючее марки Pulls, и надо отметить, очень активно переходят. Уверен, что уже в ближайшее время аккумулируем всю необходимую сумму и полностью закроем настоятельную потребность сил ТрО в этих видах вооружений, — сообщил СЕО ОККО Василий Даныляк.

Проект стартовал в апреле 2023 года. Его цель – аккумулировать суммарно 400 млн грн на 200 пулеметов калибра 12,7 мм, 300 минометов калибра 82 мм и 100 автоматических гранатометов калибра 40 мм.

Этого оружия хватит, чтобы обеспечить в нужных объемах все 31 бригаду ТрО, которые сейчас защищают Украину. Сейчас собрано около 60% от необходимой суммы.

— С помощью этих крупнокалиберных пулеметов мы можем поражать противника на достаточно дальнем расстоянии, настолько, что он не может поразить нас. В частности, на расстоянии до 800 метров мы можем обезвредить не только вражескую пехоту, но и легкую бронетехнику, а также воздушные цели на низкой высоте, подавлять огневые точки, опорные пункты противника, – комментирует командир пулеметного расчета с позывным Фанат.

Директор Повернись живим Тарас Чмут отмечает, что благодаря коллаборации фонда и компании, бригады территориальной обороны усиливают свои огневые возможности на поле боя новым оружием.

— Это уже второй наш общий с ОККО проект, который работает на победу. Сейчас мы вместе вооружаем до зубов наши силы территориальной обороны. А перед этим усилили ВСУ беспилотными разведывательными комплексами ШАРК, – говорит Чмут.

Как сообщалось, ОКО ЗА ОКО – это совместная инициатива сети АЗК ОККО и фонда Повернись живим, в рамках которой с каждого литра горючего Pulls, проданного на заправках ОККО, перечисляется по 1 гривне на нужды ВСУ.

Поддержать проект также можно, переслав донат на спецсчет инициативы.

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